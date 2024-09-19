Нардеп Юрій Камельчук виходить із партії Слуга народу

Нардеп Камельчук заявив про вихід з партії Слуга народу
19 вересня 2024 19:57
Народний депутат Юрій Камельчук. Фото: sluga-narodu.com
Народний депутат Юрій Камельчук заявив про вихід із партії "Слуга народу". Він вже написав заяву.
Про це Юрій Камельчук сказав в ефірі "Прямого" у четвер, 19 вересня.
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"Сьогодні я, базуючись на незгоді з процесами й методами прийняття рішень в партії "Слуга народу", вирішив написати заяву про вихід з партії "Слуга народу", — заявив нардеп.
Однак він наголосив, що залишається в однойменній парламентській фракції.
Зазначимо, що у 2019 році Камельчук був обраний депутатом Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №124 у Львівській області.
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