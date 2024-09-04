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До Верховної ради надійшли подання прем'єра України про призначення низки міністрів

4 вересня 2024 23:57
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
До парламенту надійшли подання Прем'єра України про призначення низки міністрів
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: пресслужба ВР
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

До Верховної Ради України надійшло кілька подань премʼєр-міністра України про призначення нових очільників низки міністерств. Це сталося за пропозицією депутатської фракції ПП "СЛУГА НАРОДУ", яка діє на правах коаліції.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук у середу, 4 вересня.

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Хто очолить низку міністерств

Ольга Віталіївна Стефанішина запропонована на пост віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Міністра юстиції України.

Олексій Володимирович Кулеба висунутий на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад та територій України.

Віталій Станіславович Коваль запропонований на пост міністра аграрної політики та продовольства України.

Матвій Вікторович Бідний висунутий на посаду міністра молоді та спорту України.

Світлана Василівна Гринчук запропонована на пост міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Наталія Фернандівна Калмикова запропонована на посаду міністра у справах ветеранів України.

Герман Володимирович Сметанін висунутий на пост міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Микола Станіславович Точицький запропонований на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Дописи Тараса Мельничука. Фото: скриншот
Дописи Тараса Мельничука. Фото: скриншот
Дописи Тараса Мельничука. Фото: скриншот
Дописи Тараса Мельничука. Фото: скриншот

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