Нардеп Юрий Камельчук выходит из партии Слуга народа

Нардеп Камельчук заявил о выходе из партии Слуга народа
19 сентября 2024 19:57
Народный депутат Юрий Камельчук. Фото: sluga-narodu.com
Народный депутат Юрий Камельчук заявил о выходе из партии "Слуга народа". Он уже написал заявление.
Об этом Юрий Камельчук сказал в эфире "Прямого" в четверг, 19 сентября.
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"Сегодня я, основываясь на несогласии с процессами и методами принятия решений в партии "Слуга народа", решил написать заявление о выходе из партии "Слуга народа", — заявил нардеп.
Однако он подчеркнул, что остается в одноименной парламентской фракции.
Отметим, что в 2019 году Камельчук был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №124 во Львовской области.
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