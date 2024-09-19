Нардеп Юрий Камельчук выходит из партии Слуга народа

Народный депутат Юрий Камельчук. Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат Юрий Камельчук заявил о выходе из партии "Слуга народа". Он уже написал заявление.

Об этом Юрий Камельчук сказал в эфире "Прямого" в четверг, 19 сентября.

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Камельчук выходит из партии "Слуга народа"

"Сегодня я, основываясь на несогласии с процессами и методами принятия решений в партии "Слуга народа", решил написать заявление о выходе из партии "Слуга народа", — заявил нардеп.

Однако он подчеркнул, что остается в одноименной парламентской фракции.

Отметим, что в 2019 году Камельчук был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №124 во Львовской области.