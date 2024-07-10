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Нардеп незаконно збагатився на понад 70 млн гривень — деталі від НАЗК

10 липня 2024 20:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп Ігор Кісільов збагатився на понад 70 мільйонів гривень — що відомо
Народний депутат України Ігор Кісільов. Фото: comments.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення. Він незаконно збагатився на понад 70 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НАЗК у Telegram у середу, 10 липня.

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У НАЗК зазначили, що моніторинг було розпочало на підставі звернення Bihus.Info щодо невідповідності рівня життя депутата, членів його сім’ї  та близьких йому осіб отриманим доходам.

"Так, у 2021 році його теща придбала квартиру в елітному житловому комплексі Diamond Hill площею 360 кв.м в центрі столиці за 5,5 млн грн. Проте Національне агентство знайшло докази суттєвого заниження вартості житла — реальна ринкова вартість помешкання на дату його набуття складала близько 65 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що кошти були накопичені власними заощадженнями, а також грошима її чоловіка та доньок. Проте НАЗК встановило, що сукупний дохід з законних джерел був недостатній для придбання такої цінної нерухомості.

Встановлено, що дружина народного депутата придбала автомобіль Mercedes-Benz S350L, реальна вартість якого майже втричі перевищує ту, що була вказана в договорі купівлі-продажу.

"Обґрунтований висновок стосовно народного депутата з виявленими ознаками кримінального корупційного правопорушення скеровано до Офісу Генерального прокурора", — йдеться у повідомленні.

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Допис НАЗК. Фото: скриншот

Про кого йдеться

За даними Bihus.Info, йдеться про депутата від забороненої нині партії "ОПЗЖ" Ігоря Кісільова.

 

У 2022-му нардеп вийшов із фракції та увійшов у новостворену депутатську групу "Відновлення України".

Нагадаємо, колишній співвласник ПриватБанку та соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з України за чужим паспортом. Документ належав 67-річному жителю Волинської області Миколі Сюмаку. 

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опинився в центрі скандалу через звинувачення у завищенні кошторисів на будівництво водогону і фортифікацій на суму 1,5 млрд грн. Ціни на труби для водогону були завищені у два-три рази порівняно з ринковими. 

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