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Корупційний скандал на митниці — НАБУ оголосило про підозру пасинку головного судового експерта

5 липня 2024 17:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
НАБУ оголосило підозру Назару Шептицькому у справі злочинної угоди щодо призначень у Держмитслужбі
Пасинок головного судового експерта Олександра Рувіна Назар Шептицький. Фото: Bihus
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Детективи Національного антикорупційного Бюро повідомили підозру у кримінальному провадженні щодо укладення угод про призначення на високі посади у Державній митній службі Назару Шептицькому — пасинку головного судового експерта Олександра Рувіна. За даними слідства, він мав впливових знайомих, яких підбурив до отримання хабарів за призначення "підходящих" кандидатів на керівні посади.

Про це стало відомо Bihus.Info з тексту підозри, який опинився у розпорядженні редакції у п'ятницю, 5 липня.

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Підозра Назару Шептицькому

Після плану вони разом мали розподіляти незаконно набуті прибутки від управління підрозділом митниці. Шептицький намагався підкупити т.в.о. голови Держмитслужби.

"Для комунікації з останнім Шептицький залучив посередника — ним став Руслан Черкаський, на той час уже колишній заступник очільника митниці. Він мав передати очільнику митниці пропозицію хабаря за посади в західних областях. Наприклад, посаду керівника Львівської митниці оцінили в 1 млн доларів", — йдеться у повідомленні.

За інформацією детективів, Назар Шептицький разом зі своїм спільником Олегом Гаталяком планували "фінансувати" ці призначення та формувати список відповідних кандидатур. Наприклад, у випадку успіху з призначенням на Волинській митниці, "партнери" мали намір отримувати приблизно 2 мільйони на місяць, з яких планувалося залишити собі 50%.

Також повідомляється, що в списку потенційних кандидатів, який Руслан Черкаський мав передати для розгляду очільнику Держмитслужби, Назар Шептицький особисто відзначив кандидатуру Юрія Герасимова на посаду очільника Харківської митниці.

Зазначимо, що Назар Шептицький є пасинком Олександра Рувіна, очільника КНДІСЕ — найбільшого та найвпливовішого судово-експертного інституту в країні.

Нагадаємо, в Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за 1 мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.

Також в Офісі генерального прокурора України повідомили про підозру приватному підприємцю, який хотів розпродати військові шоломи та плити для бронежилетів. Хоча товари призначалися для силовиків Нацгвардії.

НАБУ скандал корупція Україна митниця

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