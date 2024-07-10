Нардеп Игорь Кисилев обогатился более чем на 70 миллионов гривен — что известно

Народный депутат Украины Игорь Кисилев. Фото: comments.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило у народного депутата Украины признаки коррупционного уголовного правонарушения. Он незаконно обогатился более чем на 70 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК в Telegram в среду, 10 июля.

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В НАПК отметили, что мониторинг был начат на основании обращения Bihus.Info относительно несоответствия уровня жизни депутата, членов его семьи и близких ему лиц полученным доходам.

"Так, в 2021 году его теща приобрела квартиру в элитном жилом комплексе Diamond Hill площадью 360 кв.м в центре столицы за 5,5 млн грн. Однако Национальное агентство нашло доказательства существенного занижения стоимости жилья — реальная рыночная стоимость квартиры на дату его приобретения составляла около 65 млн грн", — говорится в сообщении.

Она отметила, что средства были накоплены собственными сбережениями, а также деньгами ее мужа и дочерей. Однако НАПК установило, что совокупный доход из законных источников был недостаточным для приобретения такой ценной недвижимости.

Установлено, что супруга народного депутата приобрела автомобиль Mercedes-Benz S350L, реальная стоимость которого почти втрое превышает указанную в договоре купли-продажи.

"Обоснованное заключение в отношении народного депутата с выявленными признаками уголовного коррупционного правонарушения направлено в Офис Генерального прокурора", — говорится в сообщении.

Пост НАПК. Фото: скриншот

О ком идет речь

По данным Bihus.Info, речь идет о депутате от запрещенной ныне партии "ОПЗЖ" Игоре Кисилеве.

В 2022 году нардеп вышел из фракции и вошел во вновь созданную депутатскую группу "Восстановление Украины".

Напомним, бывший совладелец ПриватБанка и соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов выехал из Украины по чужому паспорту. Документ принадлежал 67-летнему жителю Волынской области Николаю Сюмаку.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким оказался в центре скандала из-за обвинений в завышении смет на строительство водопровода и фортификаций на сумму 1,5 млрд грн. Цены на трубы для водопровода были завышены в два-три раза по сравнению с рыночными.