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Нардеп пояснив, чому Захід не вдався до рішучих дій після удару РФ по "Охматдиту"

21 липня 2024 02:29
Чекарьова Марія - редактор
Чому Захід після удару РФ по "Охматдиту" не вдався до рішучих дій — пояснення представника Верховної Ради
Дитяча лікарня "Охматдит" після обстрілу. Фото: ДСНС
Чекарьова Марія - редактор

Союзники України не сприйняли удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві як ескалацію конфлікту із РФ. Саме тому конкретних рішень щодо поставок зброї чи дозволу бити далекобійними ракетами по території Росії не було.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" в суботу, 20 липня, повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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Чернєв заявив, що на саміті у Вашингтоні йому не вистачило конкретних рішень, які показали б, що Захід реагує на удар по дитячому медзакладу. На його думку, після такої атаки мало би бути, наприклад, кратне збільшення систем ППО або зняття заборони бити далекобійними ракетами по РФ.

"Але наші партнери не вбачають це як ескалацію. Це, мабуть, вбачається як терористичний прояв, як порушення звичаїв війни і як воєнний злочин", — підсумував Чернєв.

Нагадаємо, днями лікарня "Охматдит" відновила роботу після ракетного удару, який росіяни завдали по Києву 8 липня. Наразі працюють відділення невідкладної допомоги, операційне й онкологічне відділення.

Також ми повідомляли, що Німеччина виділить для України десять мільйонів євро. Ці кошти спрямують на відновлення "Охматдиту".

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