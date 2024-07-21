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Нардеп объяснил, почему Запад не прибег к решительным действиям после удара РФ по "Охматдету"

21 июля 2024 02:29
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Почему Запад после удара РФ по "Охматдету" не прибег к решительным действиям — объяснение представителя Верховной Рады
Детская больница "Охматдет" после обстрела. Фото: ГСЧС
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Союзники Украины не восприняли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве как эскалацию конфликта с РФ. Именно поэтому конкретных решений по поставкам оружия или разрешения бить дальнобойными ракетами по территории России не было.

Об этом в эфире телеканала "Ми — Україна" в субботу, 20 июля, сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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Чернев заявил, что на саммите в Вашингтоне ему не хватило конкретных решений, которые показали бы, что Запад реагирует на удар по детскому медучреждению. По его мнению, после такой атаки должно быть, например, кратное увеличение систем ПВО или снятие запрета бить дальнобойными ракетами по РФ.

"Но наши партнеры не видят это как эскалацию. Это, по-видимому, усматривается как террористическое проявление, как нарушение обычаев войны и как военное преступление", — подытожил Чернев.

Напомним, на днях больница "Охматдет" возобновила работу после ракетного удара, который россияне нанесли по Киеву 8 июля. На данный момент работают отделения неотложной помощи, операционное и онкологическое отделения.

Также мы сообщали, что Германия выделит для Украины десять миллионов евро. Эти средства направят на восстановление "Охматдета".

НАТО нардепы обстрелы Охматдет больница Саммит НАТО в Вашингтоне

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