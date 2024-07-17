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Німеччина надасть Україні 10 млн євро для відновлення Охматдиту — на що спрямують кошти

17 липня 2024 14:01
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відновлення лікарні Охматдит
Наслідки обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділить 10 мільйонів євро для України. Кошти спрямують на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яку 8 липня обстріляли російські окупанти.

Про це заявила очільниця відомства Свенья Шульце в інтерв’ю Rheinische Post.

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Кошти будуть використані разом з грошима інших спонсорів та донорів для відновлення роботи "Охматдиту" та підготовки лікарні до зими. Йдеться про ремонт і технічне обслуговування фасадів, лікувальних приміщень, а також електропостачання та теплопостачання.

"Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і негуманно Росія веде цю загарбницьку війну… Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місця для лікування онкохворих дітей в Україні більше не існує. Ми запропонували українському уряду підтримку в реконструкції лікарні, щоб діти знову могли швидко отримувати необхідне їм лікування", — сказала Шульце.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що з лютого 2022 року Росія повністю знищила понад 210 медичних закладів та спричинила серйозні пошкодження понад 1600 інших.

Він подякував за численні пропозиції допомоги з боку Німеччини після атак окупантів.

"Я дякую всім за це — це набагато більше, ніж абстрактні співчуття. Для того, щоб боротися з наслідками російського терору, ми повинні негайно розпочати відбудову. Німеччина вкотре надала нам конкретну допомогу. Виділивши 10 мільйонів євро, наші німецькі партнери вкотре продемонстрували лідерство", — додав Макеєв.

Нагадаємо, дитяча лікарня "Охматдит" відновила роботу багатьох відділень після ракетного обстрілу. Так, вже запрацювало відділення невідкладної допомоги, а також онкологічне та операційне відділення. 

Раніше народний депутат Єгор Чернєв заявив, що йому не вистачило більш жорсткої реакції НАТО щодо РФ. А ворожий удар по дитячій лікарні "Охматдит" був "ляпасом країнам НАТО від Росії".

Київ Німеччина фінансова допомога гроші Україна Охматдит

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