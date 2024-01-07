Нардеп поширив фейк про вбивство хлопця працівниками ТЦК — публікацією скористалася пропаганда

Народний депутат Євгеній Шевченко. Фото: УНІАН

В мережі вже кілька тижнів гуляє фейк, що у Білій Церкві працівники ТЦК вбили хлопця. Вдруге його поширив зараз народний депутат України Євгеній Шевченко.

Про це пише Ми Україна.

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Фейк про вбивство хлопця у Білій Церкві

Відомо, що цю інформацію почали поширювати в мережі ще наприкінці грудня місцеві Telegram-канали. Там писали, що військкоми забрали хлопця і побили до смерті.

Допис в Telegram-каналі. Фото: Ми Україна

При цьому жодних доказів такої новини не було, а офіцер ЗСУ Анатолій Штефан назвав таку інформацію фейком.

Скриншот допису Штефана

Вдруге його опублікував народний депутат України Євгеній Шевченко. Але пізніше він все ж видалив публікацію зі сторінки у соцмережах.

Допис Євгенія Шевченка. Фото: Ми Україна

Не зважаючи на це, російські пропагандисти вже встигли скористатися цим та поширити фейк у своїх статтях — там вони посилаються на публікацію нардепа, як на надійне джерело.

Скриншот допису російського ЗМІ

"Сподіваюся Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, яке призвело до масового поширення фейку, яке сьогодні повторно запустив народний депутат Євгеній Шевченко. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Особи, які запустили це попередньо, працівниками СБУ встановлені, матеріали видалили і записали відеозвернення", — сказав Штефан.

Нагадаємо, що раніше офіційний представник ТЦК в Білій Церкві спростував інформацію про вбивство хлопця та зазначив, що такі фейки поширює ворог.

Також ми писали, що мережею поширився інцидент щодо жорстокого поводження з військовозобов'язаним працівниками ТЦК на Закарпатті. Його дружина запевняла, що військкоми насильно витягли його з машини. Проте через день після цього випадку вона опублікувала відео, в якому перепросила за свої слова перед ЗСУ та Хустським ТЦК.