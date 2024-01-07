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Нардеп распространил фейк об убийстве парня работниками ТЦК — публикацией воспользовалась пропаганда

7 января 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нардеп распространил фейк об убийстве парня работниками ТЦК — публикацией воспользовалась пропаганда
Народный депутат Евгений Шевченко. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В сети уже несколько недель гуляет фейк, что в Белой Церкви работники ТЦК убили молодого человека. Второй раз его распространил сейчас народный депутат Украины Евгений Шевченко.

Об этом пишет Ми Україна.

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Известно, что эту информацию начали распространять в сети в конце декабря местные Telegram-каналы. Там писали, что военкомы забрали парня и избили насмерть.

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Пост в Telegram-канале. Фото: Ми Україна

При этом никаких доказательств такой новости не было, а офицер ВСУ Анатолий Штефан назвал такую информацию фейком.

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Скриншот поста Штефана

Второй раз его опубликовал народный депутат Украины Евгений Шевченко. Но позже он все же удалил публикацию со странички в соцсетях.

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Пост Евгения Шевченко. Фото: Ми Україна

Несмотря на это, российские пропагандисты уже успели воспользоваться этим и распространить фейк в своих статьях — там они ссылаются на публикацию нардепа как надежного источника.

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Скриншот поста российского СМИ

"Надеюсь Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, которое привело к массовому распространению фейка, которое сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко. Соблюдайте информационную гигиену. Лица, которые запустили это предварительно, работниками СБУ установлены, материалы удалили и записали видеообращение" — сказал Штефан.

Напомним, ранее официальный представитель ТЦК в Белой Церкви опроверг информацию об убийстве парня и отметил, что такие фейки распространяет враг.

Также мы писали, что сетью распространился инцидент по поводу жестокого обращения с военнообязанным работниками ТЦК в Закарпатье. Его жена уверяла, что военкомы насильно вытащили его из машины. Однако через день после этого случая она опубликовала видео, в котором извинилась за свои слова перед ВСУ и Хустским ТЦК.

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