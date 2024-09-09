Відставка Кулеби — нардеп прокоментував зміни в МЗС

Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Арсеній Пушкаренко прокоментував зміни в Міністерстві закордонних справ України та відставку Дмитра Кулеби. За словами нардепа, темп роботи МЗС задавав президент, але "він не може витягувати на собі всю зовнішню політику.

Про це нардеп Пушкаренко заявив в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у понеділок, 9 вересня.

Читайте також:

Відставка Кулеби — версія нардепа Пушкаренка

За словами народного депутата Арсенія Пушкаренка, дипломатія воєнного часу має бути швидкою та ефективною.

"Але водночас вона повинна бути продуманою. Ми бачимо 2,5 роки, що на арені зовнішньої політики Україна дуже дієва. Зрозуміло, що президент і його Офіс не можуть на собі витягувати всі ці речі", — сказав нардеп.

Як зазначив Пушкаренко, на арені зовнішньої політики Україна дуже дієва: вдається добиватися результатів навіть в тих випадках, коли здається, що це неможливо — так було з F-16 та спробами нав'язати мирні ініціативи. Але це не може бути заслугою тільки президента та його офісу.