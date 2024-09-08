Дмитро Кулеба вперше звернувся до українців після відставки — емоційна промова

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Після своєї відставки з посади міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував усім, хто його підтримував. Також він сказав, що всі українці мають спільну мету.

Свій допис ексміністр опублікував в Instagram у неділю, 8 вересня.

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Кулеба подякував усім, хто підтримував його під час роботи на посаді міністра закордонних справ України, і закликав українців зосередитися на перемозі України у війні.

Він наголосив, що всі українці мають спільну мету.

"Дякую всім, хто підтримував, підтримує і буде підтримувати. Зараз хто б де не знаходився, чим би не займався, має бути зосереджений на одному — на перемозі України. Це головне", — сказав Кулеба.

Записував відео ексміністр на рибальському мостику на фоні річки. За його словами, зараз він перебуває на Полтавщині.

Нагадаємо, 5 вересня парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ. Він обіймав цю посаду з березня 2020 року.

Того ж дня Верховна Рада України підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.