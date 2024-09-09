Отставка Кулебы — нардеп прокомментировал изменения в МИД

Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Арсений Пушкаренко прокомментировал изменения в Министерстве иностранных дел Украины и отставку Дмитрия Кулебы. По словам нардепа, темп работы МИД задавал Президент, но "он не может вытаскивать на себе всю внешнюю политику".

Об этом нардеп Пушкаренко заявил в эфире телеканала "Мы — Украина" в понедельник, 9 сентября.

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По словам народного депутата Арсения Пушкаренко, дипломатия военного времени должна быть быстрой и эффективной.

"Но в то же время она должна быть продумана. Мы видим 2,5 года, что на арене внешней политики Украина очень действенна. Понятно, что президент и его Офис не могут на себе вытягивать все эти вещи", — сказал нардеп.

Как отметил Пушкаренко, на арене внешней политики Украина очень действенна: удается добиваться результатов даже в тех случаях, когда кажется, что это невозможно — так было с F-16 и попытками навязать мирные инициативы. Но это не может быть заслугой только Президента и его кабинета.