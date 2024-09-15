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Нардеп відповів, коли ВПО можуть втратити фінансову допомогу від держави

15 вересня 2024 16:15
Євгенія Брюховецька - редактор
ВПО можуть втратити виплати від держави - хто потрапить у списки
Гроші. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні внутрішньо переміщені особи отримують грошову допомогу від держави. Однак у разі, якщо сукупний дохід ВПО на одного члена родини в місяць перевищує 9 444 гривень — виплату можуть скасувати.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі КИЇВ24.

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Цимбалюк розповів, що понад 4 мільйонів українців мають статус ВПО. Водночас розмір виплат 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для неповнолітніх — це мала сума, аби прожити.

Тому наступного сезону планується збільшити кошти для відшкодування оренду житла для людей, які живуть у централізованих гуртожитках, готелях тощо. Але тих, у кого в сім'ї сукупний дохід на одного члена перевищує 9444 гривень в місяць — можуть позбавити такої допомоги.

Депутат уточнив, що це стосуватиметься осіб, які будуть звертатися за продовженням виплат, оскільки наразі не існує механізму, як позбавляти тих, хто вже отримує ці кошти.

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