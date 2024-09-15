ВПО можуть втратити виплати від держави - хто потрапить у списки

Нардеп відповів, коли ВПО можуть втратити фінансову допомогу від держави
В Україні внутрішньо переміщені особи отримують грошову допомогу від держави. Однак у разі, якщо сукупний дохід ВПО на одного члена родини в місяць перевищує 9 444 гривень — виплату можуть скасувати.
Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі КИЇВ24.
Виплати для ВПО в Україні
Цимбалюк розповів, що понад 4 мільйонів українців мають статус ВПО. Водночас розмір виплат 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для неповнолітніх — це мала сума, аби прожити.
Тому наступного сезону планується збільшити кошти для відшкодування оренду житла для людей, які живуть у централізованих гуртожитках, готелях тощо. Але тих, у кого в сім'ї сукупний дохід на одного члена перевищує 9444 гривень в місяць — можуть позбавити такої допомоги.
Депутат уточнив, що це стосуватиметься осіб, які будуть звертатися за продовженням виплат, оскільки наразі не існує механізму, як позбавляти тих, хто вже отримує ці кошти.
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