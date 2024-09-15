ВПЛ могут потерять выплаты от государства - кто попадет в списки

Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине внутренне перемещенные получают денежную помощь от государства. Однако в случае, если совокупный доход ВПЛ на одного члена семьи в месяц превышает 9444 гривен — выплату могут отменить.

Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире КИЇВ24.

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Выплаты для ВПЛ в Украине

Цымбалюк рассказал, что более 4 миллионов украинцев имеют статус ВПЛ. В то же время, размер выплат 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для несовершеннолетних — это малая сумма, чтобы прожить.

Поэтому в следующем сезоне планируется увеличить средства для возмещения аренды жилья для людей, живущих в централизованных общежитиях, гостиницах и т.д. Но тех, у кого в семье совокупный доход на одного члена превышает 9444 гривен в месяц — могут лишить такой помощи.

Депутат уточнил, что это касается лиц, которые будут обращаться за продолжением выплат, поскольку пока не существует механизма, как лишать тех, кто уже получает эти средства.