ВПЛ могут потерять выплаты от государства - кто попадет в списки

Нардеп ответил, когда ВПЛ могут потерять финансовую помощь от государства
В Украине внутренне перемещенные получают денежную помощь от государства. Однако в случае, если совокупный доход ВПЛ на одного члена семьи в месяц превышает 9444 гривен — выплату могут отменить.
Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире КИЇВ24.
Выплаты для ВПЛ в Украине
Цымбалюк рассказал, что более 4 миллионов украинцев имеют статус ВПЛ. В то же время, размер выплат 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для несовершеннолетних — это малая сумма, чтобы прожить.
Поэтому в следующем сезоне планируется увеличить средства для возмещения аренды жилья для людей, живущих в централизованных общежитиях, гостиницах и т.д. Но тех, у кого в семье совокупный доход на одного члена превышает 9444 гривен в месяц — могут лишить такой помощи.
Депутат уточнил, что это касается лиц, которые будут обращаться за продолжением выплат, поскольку пока не существует механизма, как лишать тех, кто уже получает эти средства.
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