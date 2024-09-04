Відключення світла в Україні — чому графіки стали частішими

Енергетик ремонтує пошкоджені електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Україні різко збільшились відключення світла через проблеми на Південноукраїнський атомній електростанції. За його словами, один з енергоблоків знизив видачу.

Про це Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram.

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Посилаючись на слова директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, нардеп заявив, що Україна знову має проблеми на Південноукраїнський АЕС. За його словами, дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні — це наслідок того, що енергоблок на 600 МВт знизив видачу і ймовірно, вже з наступного тижня "піде на ремонт".

"Отже, переможні реляції Енергоатому щодо достроково завершених ремонтів мають не тільки радувати, але й лякати. Тому до питання міністру енергетики щодо захисту розподільчих пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. Якщо блоки вилітатимуть взимку нам всім буде непереливки", — заявив Железняк.