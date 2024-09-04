Отключение света в Украине — почему графики участились

Энергетик ремонтирует поврежденные электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в Украине резко увеличились отключения света из-за проблем на Южноукраинской атомной электростанции. По его словам, один из энергоблоков снизил выдачу.

Об этом Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram.

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Ссылаясь на слова директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, нардеп заявил, что у Украины вновь проблемы на Южноукраинской АЭС. По его словам, две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня — это следствие того, что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу и, вероятно, уже со следующей недели "уйдет на ремонт".

"Следовательно, победные реляции Энергоатома относительно досрочно завершенных ремонтов должны не только радовать, но и пугать. Поэтому к вопросу министру энергетики по защите распределительных устройств АЭС прилагается вопрос качества ремонтов. Если блоки будут вылетать зимой нам всем не поздоровится", — заявил Железняк.