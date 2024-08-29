Росія мала на меті порушити роботу українських АЕС 26 серпня — звернення України до МАГАТЕ

Україна назвала мету РФ під час масованої атаки по Україні 26 серпня та звернулася до МАГАТЕ
Масовані ракетні удари Росії по об'єктах критично важливої інфраструктури української енергосистеми 26 серпня мали порушити роботу атомних електростанцій (АЕС) України. Про це йдеться в офіційній ноті постійного Представництва України при міжнародних організаціях у Відні на адресу Міжнародного агентства з атомної енергії.
Документ опубліковано на сайті МАГАТЕ.
Звернення України до МАГАТЕ
В офіційній ноті постійного Представництва України при міжнародних організаціях у Відні на адресу МАГАТЕ зазначається, що внаслідок російської атаки вранці 26 серпня було знеструмлено і відключено від мережі блоки №№1, 3, 4 Рівненської АЕС, також впала потужність Південноукраїнської АЕС, а блок №3 Південноукраїнської АЕС відключився через коливання в енергосистемі.
"РФ продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії України. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей", — зазначається в документі.
Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням негайно поширити цю ноту як інформаційний циркуляр для всіх членів організації.
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