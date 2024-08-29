Росія мала на меті порушити роботу українських АЕС 26 серпня — звернення України до МАГАТЕ

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Масовані ракетні удари Росії по об'єктах критично важливої інфраструктури української енергосистеми 26 серпня мали порушити роботу атомних електростанцій (АЕС) України. Про це йдеться в офіційній ноті постійного Представництва України при міжнародних організаціях у Відні на адресу Міжнародного агентства з атомної енергії.

Документ опубліковано на сайті МАГАТЕ.

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В офіційній ноті постійного Представництва України при міжнародних організаціях у Відні на адресу МАГАТЕ зазначається, що внаслідок російської атаки вранці 26 серпня було знеструмлено і відключено від мережі блоки №№1, 3, 4 Рівненської АЕС, також впала потужність Південноукраїнської АЕС, а блок №3 Південноукраїнської АЕС відключився через коливання в енергосистемі.

"РФ продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії України. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей", — зазначається в документі.

Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням негайно поширити цю ноту як інформаційний циркуляр для всіх членів організації.