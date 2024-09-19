Втеча Одарченка за кордон — нардепа оголосили у міжнародний розшук

Народний депутат Андрій Одарченко. Фото: УНІАН

Народного депутата Андрія Одарченка у четвер, 19 вересня, оголосили у міжнародний розшук. Напередодні стало відомо, що він втік за кордон.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції.

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Одарченка оголосили у розшук

"За даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, але у квартирі живе водій. Той пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він — не знає, депутат на зв'язок не виходить", — йдеться у повідомленні.

Водночас за даними прикордонників, офіційно Одарченко не перетинав кордон.

Прокурор САП зазначила, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Мустафі Найєму, що "вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях". Тому, ймовірно, він скористався цими зв'язками для виїзду з України.

А адвокати нардепа вважають передчасним рішення про міжнародний розшук, оскільки не доведено, що Одарченко дійсно за кордоном. Вони зазначили, що його сім'я проживає на Закарпатті й варто спочатку перевірити, чи депутат не перебуває там.

Також відомо, що Одарченко залишив у автомобілі три своїх мобільні телефони та попросив водія поставити їх на зарядку у квартирі. Він сказав, що самостійно дістанеться до Верховної Ради та повернеться, але не повернувся.

Скриншот допису ЦПД