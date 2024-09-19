Побег Одарченко за границу — нардепа объявили в международный розыск

Народный депутат Андрей Одарченко. Фото: УНИАН

Народного депутата Андрея Одарченко в четверг, 19 сентября, объявили в международный розыск. Накануне стало известно, что он сбежал за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции.

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Одарченко объявили в розыск

"По данным НАБУ, Mercedes депутата на месте, но в квартире живет водитель. Тот объяснил, что со вторника Одарченко дома нет, где он не знает, депутат на связь не выходит", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным пограничников, официально Одарченко не пересекал границу.

Прокурор САП отметила, что нардеп на записях НАБУ хвастался экс-председателю Агентства восстановления Мустафи Найему, что "решает все вопросы на таможне, на всех уровнях". Потому, вероятно, он воспользовался этими связями для выезда из Украины.

А адвокаты нардепа считают преждевременным решение о международном розыске, поскольку не доказано, что Одарченко действительно за границей. Они отметили, что его семья проживает в Закарпатье и стоит сначала проверить, не находится ли депутат там.

Также известно, что Одарченко оставил в автомобиле три своих мобильных телефона и попросил водителя поставить их на зарядку в квартире. Он сказал, что самостоятельно доберется до Верховной Рады и вернется, но не вернулся.

Скриншот сообщения ЦПД