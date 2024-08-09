Тіньова економіка — нардепи можуть вивести з тіні три нелегальні ринки

Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН

Народні депутати України готуються до виведення з тіні трьох нелегальних ринків країни. Йдеться про "тіньовий" збут тютюну, алкоголю та палива.

Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у п'ятницю, 9 серпня.

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За словами парламентаря, на сьогоднішньому засіданні Комітету ВРУ з питань фінансів не був присутній міністр фінансів України.

"Вони ж подали законопроєкт про підвищення податків. Так може долучиться і якось поцікавиться, де втрачаються гроші, яких не вистачає в бюджеті", — каже нардеп.

За результатами засідання, як додав Железняк, було ухвалено консенсусне рішення про те, що більше жоден законопроєкт Мінфіну не буде розглядатися без особистої присутності міністра фінансів України Сергія Марченка.

"Відповідний лист Уряду офіційно буде відправлено сьогодні", — підкреслив урядовець.