Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Аварія на Південноукраїнській АЕС — нардеп викрив міністра Галущенка на брехні arrow

Аварія на Південноукраїнській АЕС — нардеп викрив міністра Галущенка на брехні

25 липня 2024 13:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На Південноукраїнській АЕС сталася аварія — міністр Галущенко намагався це приховати
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: uworld.news
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Аварія на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС) все ж була, а міністр енергетики Герман Галущенко намагався це приховати. Він називав інформацію в ЗМІ російським ІПСО.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 25 липня.

Читайте також:

Що не так із заявами міністра Галущенка 

За словами Железняка, після повідомлень у ЗМІ про позаштатну ситуацію на Південноукраїнській АЕС міністр енергетики у Верховній Раді заявив, що новина є фейковою.

"Зараз дуже просте викриття Галущенка на брехні. Коли міністр з трибуни Ради почав заявляти, що новина, у тому числі на поважному виданні "Економічна правда", фейк і російське ІПСО, то вирішив просто перевірити це запитом", — зазначив нардеп.

Він повідомив, що було отримано відповідь на запит, яка повністю йде врозріз із заявами міністра енергетики.

"15 липня 2024 року на Південно-Українській атомній електростанції відбулася позаштатна подія, в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на ВРП 330. В результаті відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт, а також три лінії електропередач. Сталося коротке замикання вимірювального  трансформатору струмуз наступним руйнуванням та загоранням", — йдеться у відповіді Укренерго на запит нардепа.

Укренерго про брехню Галущенка
Відповідь Укренерго на запит нардепа Железняка. Фото: Telegram канал "Залізний нардеп"

Також у відповіді Укренерго наголошується, що через аварію у Південно-Східному регіоні України були введені графіки аварійних відключень, а в центральних регіонах, в тому числі і в місті Києві суттєво збільшився час відключення споживачів від енергомережі.

Аварія на Південноукраїнській АЕС
У відповіді Укренерго наголошується про відключення споживачів через аварію на АЕС. Фото: Telegram канал "Залізний нардеп"

"Ну і постає логічне запитання, чому Галущенко публічно про це збрехав і заперечував. Ще хоче і експертів перевірити правоохоронцями", — цікавиться Железняк.

Він припустив, що міністр енергетики не знає що відбувається в сфері його відповідальності.

"Це вже не перший випадок коли "ефективний" і підконтрольний Галущенко і Шурмі (заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма — Ред.) менеджмент "Енергоатому" тільки за останній час докерувавлися до таких аварій. І напевно хтось навіть серед влади почав задаватися питаннями, чи там все ок", — підсумував парламентар.

Раніше ми повідомляли, що на Південноукраїнський АЕС протягом двох днів сталося три аварії — згоріли два трансформатори струму та один силовий. Також, за попередніми даними, згорів силовий трансформатор і на Чорнобильській АЕС. Ймовірною причиною вважають спеку. 

До цього, Енергоатом повідомив про дострокове підключення до енергомережі чергового енергоблоку після планового ремонту обладнання, що має значно підсилити енергомережу. 

Герман Галущенко Ярослав Железняк аварія АЕС нардепи сфера енергетики Атомна електростанція уряд енергетика відключення світла світло ІПСО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця