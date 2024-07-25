На Південноукраїнській АЕС сталася аварія — міністр Галущенко намагався це приховати

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: uworld.news

Аварія на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС) все ж була, а міністр енергетики Герман Галущенко намагався це приховати. Він називав інформацію в ЗМІ російським ІПСО.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 25 липня.

Читайте також:

Що не так із заявами міністра Галущенка

За словами Железняка, після повідомлень у ЗМІ про позаштатну ситуацію на Південноукраїнській АЕС міністр енергетики у Верховній Раді заявив, що новина є фейковою.

"Зараз дуже просте викриття Галущенка на брехні. Коли міністр з трибуни Ради почав заявляти, що новина, у тому числі на поважному виданні "Економічна правда", фейк і російське ІПСО, то вирішив просто перевірити це запитом", — зазначив нардеп.

Він повідомив, що було отримано відповідь на запит, яка повністю йде врозріз із заявами міністра енергетики.

"15 липня 2024 року на Південно-Українській атомній електростанції відбулася позаштатна подія, в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на ВРП 330. В результаті відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт, а також три лінії електропередач. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатору струмуз наступним руйнуванням та загоранням", — йдеться у відповіді Укренерго на запит нардепа.

Відповідь Укренерго на запит нардепа Железняка. Фото: Telegram канал "Залізний нардеп"

Також у відповіді Укренерго наголошується, що через аварію у Південно-Східному регіоні України були введені графіки аварійних відключень, а в центральних регіонах, в тому числі і в місті Києві суттєво збільшився час відключення споживачів від енергомережі.

У відповіді Укренерго наголошується про відключення споживачів через аварію на АЕС. Фото: Telegram канал "Залізний нардеп"

"Ну і постає логічне запитання, чому Галущенко публічно про це збрехав і заперечував. Ще хоче і експертів перевірити правоохоронцями", — цікавиться Железняк.

Він припустив, що міністр енергетики не знає що відбувається в сфері його відповідальності.

"Це вже не перший випадок коли "ефективний" і підконтрольний Галущенко і Шурмі (заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма — Ред.) менеджмент "Енергоатому" тільки за останній час докерувавлися до таких аварій. І напевно хтось навіть серед влади почав задаватися питаннями, чи там все ок", — підсумував парламентар.

Раніше ми повідомляли, що на Південноукраїнський АЕС протягом двох днів сталося три аварії — згоріли два трансформатори струму та один силовий. Також, за попередніми даними, згорів силовий трансформатор і на Чорнобильській АЕС. Ймовірною причиною вважають спеку.

До цього, Енергоатом повідомив про дострокове підключення до енергомережі чергового енергоблоку після планового ремонту обладнання, що має значно підсилити енергомережу.