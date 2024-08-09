Теневая экономика — нардепы могут вывести из тени три нелегальных рынка

Нардепы готовятся вывести из тени три нелегальных рынка в Украине — детали
Народные депутаты готовятся к выводу из тени трех нелегальных рынков страны. Речь идет о "теневом" сбыте табака, алкоголя и топлива.
Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в пятницу, 9 августа.
Нардепы выведут три теневых украинских рынка
По словам парламентария, на сегодняшнем заседании Комитета ВРУ по вопросам финансов не присутствовал министр финансов Украины.
"Они же подали законопроект о повышении налогов. Так может присоединиться и как-то поинтересуется, где теряются деньги, которых не хватает в бюджете", — говорит нардеп.
По результатам заседания, как добавил Железняк, было принято консенсусное решение о том, что ни один законопроект Минфина не будет рассматриваться без личного присутствия министра финансов Украины Сергея Марченко.
"Соответствующее письмо Правительству официально будет отправлено сегодня", — подчеркнул чиновник.
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