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Нашестя павуків в Україні — в МОЗ спростували нашумілий фейк

31 липня 2024 20:55
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В МОЗ спростували фейк про нашестя павуків
Павук каракурт. Фото: pixabay.com
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Росіяни розповсюджують фейки про нашестя отруйних павуків в Україні. Декілька російських ресурсів намагаються пов’язати це з діяльністю "американських біолабораторій".

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у середу, 31 липня.

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Спростування фейку про нашестя павуків

"Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий — нашестя отруйних павуків. Причому ця "епідемія" в їхній (росіян. — Ред.) хворобливій уяві походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби", — зазначили у відомстві.

В МОЗ заявили, що наразі масових звернень по медичну допомогу через павуків не було. Там додали, що зафіксований лише один випадок укусу павука каракурта в Одеській області. Постраждалий перебуває у стабільному стані, йому надається необхідна медична допомога в лікарні.

У міністерстві додали, що цьогорічна спека справді сприяла збільшенню активності павуків, проте летальних випадків в Україні зафіксовано не було. Там зазначили, що у випадку укусу павука необхідно звернутися за медичною допомогою. Випадки смерті від укусів найотруйнішого павука в Україні є вкрай рідкісними.

Допис МОЗ України. Фото: скриншот
Допис МОЗ України. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що в Службі охорони праці України заявили, що останнім часом на Одещині спостерігається збільшення кількості павуків, серед яких є й отруйні види. З огляду на це, варто знати основні заходи безпеки при укусах, щоб запобігти серйозним наслідкам.

Нагадаємо, що  в Одесі помітно зросла кількість водяних вужів, які стали частими гостями на вулицях міста. Ці неотруйні змії зазвичай живуть у водоймах, проте під час спеки вони можуть шукати прохолоду в незвичних місцях. Тому в Одеському зоопарку надали інструкції, як правильно поводитися з цими плазунами.

МОЗ дезінформація фейки павуки Україна МОЗ

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