В Минздраве опровергли фейк о нашествии пауков

Паук каракурт. Фото: pixabay.com

Россияне распространяют фейки о нашествии ядовитых пауков в Украине. Несколько российских ресурсов пытаются увязать это с деятельностью "американских биолабораторий".

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в среду, 31 июля.

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Опровержение фейка о нашествии пауков

"Только что опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый — нашествие ядовитых пауков. Причем эта "эпидемия", в их (русских — Ред.) болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби" — отметили в ведомстве.

В Минздраве заявили, что в настоящее время массовых обращений за медицинской помощью из-за пауков не было. Там добавили, что зафиксирован только один случай укуса паука каракурта в Одесской области. Пострадавший находится в стабильном состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.

В министерстве добавили, что жара этого года действительно способствовала увеличению активности пауков, однако летальных исходов в Украине зафиксировано не было. Там отметили, что в случае укуса паука необходимо обратиться за медицинской помощью. Случаи смерти от укусов ядовитого паука в Украине крайне редки.

Пост Минздрава Украины. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Службе охраны труда Украины заявили, что в последнее время в Одесской области наблюдается увеличение количества пауков, среди которых есть и ядовитые виды. Учитывая это, следует знать основные меры безопасности при укусах, чтобы предотвратить серьезные последствия.

Напомним, что в Одессе заметно возросло количество водяных ужей, ставших частыми гостями на улицах города. Эти неядовитые змеи обычно обитают в водоемах, однако во время жары они могут искать прохладу в необычных местах. Поэтому в Одесском зоопарке дали инструкции, как себя правильно вести с этими пресмыкающимися.