В Укрзалізниці попередили, що деякі потяги затримуються через масовану атаку

Пасажири сідають у потяг. Фото: ДонОВА

Укрзалізниця повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури — і вже відновили рух на всіх ділянках.

Про це поінформувала пресслужба УЗ у вівторок, 27 серпня.

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Найбільші затримки наразі мають такі поїзди Укрзалізниці:

120 Дорохуськ — Дніпро +7:46

64 Львів — Харків +7:44

6 Ясіня — Запоріжжя +5:24

95 Київ — Рахів +5:23

18 Ужгород — Харків +5:06

7 Київ — Чернівці +5:03

Ця затримка змінить і графік відправлення зворотних рейсів протягом дня. Уже зараз прогнозують, що мінімум на годину пізніше виїдуть потяги:

17 Харків — Ужгород

93 Харків — Хелм

120 Дорохуськ — Дніпро

"Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням", — підкреслили в Укрзалізниці.