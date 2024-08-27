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Наслідки масштабної атаки РФ — в Укрзалізниці попередили про значну затримку потягів

27 серпня 2024 08:24
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
В Укрзалізниці попередили, що деякі потяги затримуються через масовану атаку
Пасажири сідають у потяг. Фото: ДонОВА
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Укрзалізниця повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури — і вже відновили рух на всіх ділянках.

Про це поінформувала пресслужба УЗ у вівторок, 27 серпня.

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Найбільші затримки наразі мають такі поїзди Укрзалізниці:

  • 120 Дорохуськ — Дніпро +7:46
  • 64 Львів — Харків +7:44
  • 6 Ясіня — Запоріжжя +5:24
  • 95 Київ — Рахів +5:23
  • 18 Ужгород — Харків +5:06
  • 7 Київ — Чернівці +5:03

Ця затримка змінить і графік відправлення зворотних рейсів протягом дня. Уже зараз прогнозують, що мінімум на годину пізніше виїдуть потяги:

  • 17 Харків — Ужгород
  • 93 Харків — Хелм
  • 120 Дорохуськ — Дніпро

"Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням", — підкреслили в Укрзалізниці.

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Скриншот допису Укрзалізниці в Telegram

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