В Укрзалізниці попередили, що деякі потяги затримуються через масовану атаку

Наслідки масштабної атаки РФ — в Укрзалізниці попередили про значну затримку потягів
Укрзалізниця повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури — і вже відновили рух на всіх ділянках.
Про це поінформувала пресслужба УЗ у вівторок, 27 серпня.
Які потяги затримуються в Україні 27 серпня
Найбільші затримки наразі мають такі поїзди Укрзалізниці:
- 120 Дорохуськ — Дніпро +7:46
- 64 Львів — Харків +7:44
- 6 Ясіня — Запоріжжя +5:24
- 95 Київ — Рахів +5:23
- 18 Ужгород — Харків +5:06
- 7 Київ — Чернівці +5:03
Ця затримка змінить і графік відправлення зворотних рейсів протягом дня. Уже зараз прогнозують, що мінімум на годину пізніше виїдуть потяги:
- 17 Харків — Ужгород
- 93 Харків — Хелм
- 120 Дорохуськ — Дніпро
"Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням", — підкреслили в Укрзалізниці.
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