В Укрзализныци предупредили, что некоторые поезда задерживаются из-за массированной атаки

Пассажиры садятся в поезд. Фото: ДонОВА

Укрзализныця сообщила, что в течение дня 27 августа будет еще ощущаться влияние на график движения массированного ракетно-дронового удара по энергетике Украины. Практически всю ночь железнодорожные энергетики работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры и уже возобновили движение на всех участках.

Об этом проинформировала пресс-служба УЗ во вторник, 27 августа.

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Наибольшие задержки имеют следующие поезда Укрзализныци:

120 Дорохуск — Днепр +7:46

64 Львов — Харьков +7:44

6 Ясиня — Запорожье +5:24

95 Киев — Рахов +5:23

18 Ужгород — Харьков +5:06

7 Киев — Черновцы +5:03

Эта задержка изменит график отправки обратных рейсов в течение дня. Уже сейчас прогнозируют, что минимум часом позже выедут поезда:

17 Харьков — Ужгород

93 Харьков — Хелм

120 Дорохуск — Днепр

"Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявление, все наши поезда следуют с ускорением", — подчеркнули в Укрзализныце.