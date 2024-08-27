В Укрзализныци предупредили, что некоторые поезда задерживаются из-за массированной атаки

Последствия масштабной атаки РФ — в Укрзализныце предупредили о значительной задержке поездов
Укрзализныця сообщила, что в течение дня 27 августа будет еще ощущаться влияние на график движения массированного ракетно-дронового удара по энергетике Украины. Практически всю ночь железнодорожные энергетики работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры и уже возобновили движение на всех участках.
Об этом проинформировала пресс-служба УЗ во вторник, 27 августа.
Какие поезда задерживаются в Украине 27 августа
Наибольшие задержки имеют следующие поезда Укрзализныци:
- 120 Дорохуск — Днепр +7:46
- 64 Львов — Харьков +7:44
- 6 Ясиня — Запорожье +5:24
- 95 Киев — Рахов +5:23
- 18 Ужгород — Харьков +5:06
- 7 Киев — Черновцы +5:03
Эта задержка изменит график отправки обратных рейсов в течение дня. Уже сейчас прогнозируют, что минимум часом позже выедут поезда:
- 17 Харьков — Ужгород
- 93 Харьков — Хелм
- 120 Дорохуск — Днепр
"Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявление, все наши поезда следуют с ускорением", — подчеркнули в Укрзализныце.
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