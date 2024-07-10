НАЗК розпочало моніторинг життя першого заступника директора ДБР Олександра Удовиченка

Заступник директора ДБР Олександр Удовиченко. Фото: Interfax

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя першого заступника директора Державного бюро розслідувань. Йдеться про Олександра Удовиченка.

Про це повідомила пресслужба НАЗК у коментарі "Укрінформу" у середу, 10 липня.

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Моніторинг способу життя Удовиченка

Моніторинг було розпочато у відповідь на звернення народного депутата Олександра Дубінського.

Агентство надало копію листа голови НАЗК Віктора Павлущика нардепу Дубінському, в якому йдеться про те, що моніторинг способу життя Удовиченка вже триває.

"Національне агентство розглянуло ваше звернення щодо можливих протиправних діянь першого заступника директора Державного бюро розслідувань Удовиченка Олександра Федоровича та інформує, що викладену в ньому інформацію буде враховано під час здійснення моніторингу способу життя вказаної особи, який наразі триває", — йдеться у повідомленні.

Копія листа. Фото: "Укрінформ"

Нагадаємо, Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва Regent Hill. Проте у декларації згадки про цю нерухомість відсутні.

Також НАЗК виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення. Він незаконно збагатився на понад 70 мільйонів гривень.