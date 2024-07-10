Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow НАЗК моніторить спосіб життя першого заступника директора ДБР arrow

НАЗК моніторить спосіб життя першого заступника директора ДБР

10 липня 2024 20:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
НАЗК розпочало моніторинг життя першого заступника директора ДБР Олександра Удовиченка
Заступник директора ДБР Олександр Удовиченко. Фото: Interfax
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя першого заступника директора Державного бюро розслідувань. Йдеться про Олександра Удовиченка.

Про це повідомила пресслужба НАЗК у коментарі "Укрінформу" у середу, 10 липня.

Читайте також:

Моніторинг способу життя Удовиченка

Моніторинг було розпочато у відповідь на звернення народного депутата Олександра Дубінського.

Агентство надало копію листа голови НАЗК Віктора Павлущика нардепу Дубінському, в якому йдеться про те, що моніторинг способу життя Удовиченка вже триває.

"Національне агентство розглянуло ваше звернення щодо можливих протиправних діянь першого заступника директора Державного бюро розслідувань Удовиченка Олександра Федоровича та інформує, що викладену в ньому інформацію буде враховано під час здійснення моніторингу способу життя вказаної особи, який наразі триває", — йдеться у повідомленні.

Копія листа голови НАЗК Віктора Павлущика нардепу Дубінському
Копія листа. Фото: "Укрінформ"

Нагадаємо, Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва Regent Hill. Проте у декларації згадки про цю нерухомість відсутні.

Також НАЗК виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення. Він незаконно збагатився на понад 70 мільйонів гривень.

ДБР корупція НАЗК Україна нардепи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога