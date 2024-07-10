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НАПК мониторит образ жизни первого заместителя директора ГБР

10 июля 2024 20:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НАПК начало мониторинг жизни первого заместителя директора ГБР Александра Удовиченко
Заместитель директора ГБР Александр Удовиченко. Фото: Interfax
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни первого заместителя директора Государственного бюро расследований. Речь идет об Александре Удовиченко.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК в комментарии "Укринформу" в среду, 10 июля.

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Мониторинг образа жизни Удовиченко

Мониторинг был начат в ответ на обращение народного депутата Александра Дубинского.

Агентство предоставило копию письма главы НАПК Виктора Павлущика нардепу Дубинскому, в котором говорится о том, что мониторинг образа жизни Удовиченко уже продолжается.

"Национальное агентство рассмотрело ваше обращение относительно возможных противоправных действий первого заместителя директора Государственного бюро расследований Удовиченко Александра Федоровича и информирует, что изложенная в нем информация будет учтена при осуществлении мониторинга образа жизни указанного лица, который сейчас продолжается", — говорится в сообщении.

Копия письма главы НАПК Виктора Павлущика нардепу Дубинскому
Копия письма. Фото: "Укринформ"

Напомним, Удовиченко живет в квартире в одном из самых элитных ЖК Киева Regent Hill. Однако в декларации упоминания об этой недвижимости отсутствуют.

Также НАПК выявило у народного депутата Украины признаки коррупционного уголовного правонарушения. Он незаконно обогатился более чем на 70 миллионов гривен.

ГБР коррупция НАПК Украина нардепы

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