НАПК начало мониторинг жизни первого заместителя директора ГБР Александра Удовиченко

НАПК мониторит образ жизни первого заместителя директора ГБР
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни первого заместителя директора Государственного бюро расследований. Речь идет об Александре Удовиченко.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК в комментарии "Укринформу" в среду, 10 июля.
Мониторинг образа жизни Удовиченко
Мониторинг был начат в ответ на обращение народного депутата Александра Дубинского.
Агентство предоставило копию письма главы НАПК Виктора Павлущика нардепу Дубинскому, в котором говорится о том, что мониторинг образа жизни Удовиченко уже продолжается.
"Национальное агентство рассмотрело ваше обращение относительно возможных противоправных действий первого заместителя директора Государственного бюро расследований Удовиченко Александра Федоровича и информирует, что изложенная в нем информация будет учтена при осуществлении мониторинга образа жизни указанного лица, который сейчас продолжается", — говорится в сообщении.
Напомним, Удовиченко живет в квартире в одном из самых элитных ЖК Киева Regent Hill. Однако в декларации упоминания об этой недвижимости отсутствуют.
Также НАПК выявило у народного депутата Украины признаки коррупционного уголовного правонарушения. Он незаконно обогатился более чем на 70 миллионов гривен.
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