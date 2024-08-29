ДТП у Вінниці 27 серпня — поліція заявила про постраждалу пенсіонерку

Авто, через яке постраждала літня жінка. Фото: Національна поліція

У Вінниці, на вулиці Соборна, у вівторок, 28 серпня, сталася ДТП. Через недбалість з боку водія постраждала літня жінка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

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Як стало відомо слідству, 60-річний вінничанин припаркував на схилі дворової території свій автомобіль, але не увімкнув на ньому ручне гальмо. Внаслідок цього, машина покотилася та наїхала на 74-річну місцеву жительку, яка рухалась назустріч автомобілю.

Налсдіки ДТП у Вінниці. Джерело: Національна поліція

В результаті ДТП пенсіонерка отримала травми та була шпиталізована до медзакладу. Сам автомобіль помістили на штрафмайданчик.

Поліцейські завели на водія карну справу за фактом порушення ПДР. Йому загрожує три роки позбавлення волі.