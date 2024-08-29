ДТП у Вінниці 27 серпня — поліція заявила про постраждалу пенсіонерку

Не поставив авто на ручник — у Вінниці через ДТП постраждала літня жінка
У Вінниці, на вулиці Соборна, у вівторок, 28 серпня, сталася ДТП. Через недбалість з боку водія постраждала літня жінка.
Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.
У Вінниці трапилося ДТП
Як стало відомо слідству, 60-річний вінничанин припаркував на схилі дворової території свій автомобіль, але не увімкнув на ньому ручне гальмо. Внаслідок цього, машина покотилася та наїхала на 74-річну місцеву жительку, яка рухалась назустріч автомобілю.
В результаті ДТП пенсіонерка отримала травми та була шпиталізована до медзакладу. Сам автомобіль помістили на штрафмайданчик.
Поліцейські завели на водія карну справу за фактом порушення ПДР. Йому загрожує три роки позбавлення волі.
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