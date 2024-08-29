ДТП в Виннице 27 августа — полиция заявила о пострадавшей пенсионерке

Не поставил авто на ручник — в Виннице из-за ДТП пострадала пожилая женщина
В Виннице, на улице Соборная, во вторник, 28 августа, произошло ДТП . Из-за халатности со стороны водителя пострадала пожилая женщина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области .
В Виннице случилось ДТП
Как стало известно следствию, 60-летний виннитчанин припарковал на склоне дворовой территории свой автомобиль, но не включил на нем ручной тормоз. В результате машина покатилась и наехала на 74-летнюю местную жительницу, которая двигалась навстречу автомобилю.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. Сам автомобиль поместили на штрафплощадку.
Полицейские завели на водителя уголовное дело по факту нарушения ПДД. Ему грозит три года лишения свободы.
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