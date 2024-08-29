ДТП в Виннице 27 августа — полиция заявила о пострадавшей пенсионерке

Автомобиль, из-за которого пострадала пожилая женщина. Фото: Национальная полиция

В Виннице, на улице Соборная, во вторник, 28 августа, произошло ДТП . Из-за халатности со стороны водителя пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области .

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Как стало известно следствию, 60-летний виннитчанин припарковал на склоне дворовой территории свой автомобиль, но не включил на нем ручной тормоз. В результате машина покатилась и наехала на 74-летнюю местную жительницу, которая двигалась навстречу автомобилю.

Налсдики ДТП в Виннице. Источник: Национальная полиция

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. Сам автомобиль поместили на штрафплощадку.

Полицейские завели на водителя уголовное дело по факту нарушения ПДД. Ему грозит три года лишения свободы.