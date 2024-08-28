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Не взяв повістку та відмовився від мобілізації — як суд покарав військовозобов'язаного

28 серпня 2024 22:34
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Хмельниччині засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації
Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Хмельницькому міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який відмовився від мобілізації. Йому призначили три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. У листопаді 2023 року він відмовився від отримання повістки для відправлення на військову службу.

Рішення суду

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, пояснюючи, що не взяв повістку через переконання, що він хворий. Однак суд, розглянувши всі докази, визнав його винним. Йому призначили три роки ув'язнення.

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