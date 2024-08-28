Військовий оскаржив відмову у звільнені від служби

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Військова частина відмовила солдату у звільненні, хоча той мав на це законне право. Львівський окружний адміністративний суд виніс рішення, що визнає бездіяльність військової частини незаконною.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Наприкінці березня 2024 року солдат подав рапорт на звільнення через сімейні обставини — мати його дружини має ІІ групу інвалідності. Оскільки на рапорт не було надано відповіді, військовий звернувся до адвоката. Після подання запиту з'ясувалося, що рапорт був відхилений.

Позивач стверджує, що рапорт був поданий у період дії Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" від 4 травня 2024 року, який дозволяв звільнення у випадку інвалідності близьких родичів. Солдат вважає, що військова частина проігнорувала цю норму і чекала набрання чинності Законом України № 3633-ІХ від 11 квітня 2024 року, який змінював підстави для звільнення зі служби.

Позивач підкреслив, що на момент подання рапорту діяла норма, яка дозволяла звільнення через інвалідність батьків дружини. Тому рапорт мав бути розглянутий відповідно до цієї норми. Відмова у звільненні, за словами позивача, є порушенням законодавства.

Рішення суду

Суд, проаналізувавши всі матеріали справи, частково задовольнив позов і визнав бездіяльність військової частини незаконною. Командиру частини доручено повторно розглянути рапорт, враховуючи рішення суду. Рішення може бути оскаржене.