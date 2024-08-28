В Хмельницкой области осудили мужчину, который отказался от мобилизации

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

В Хмельницком горрайонный суд вынес приговор местному жителю, отказавшемуся от мобилизации. Ему назначили три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. В ноябре 2023 года он отказался от получения повестки для отправки на военную службу.

Решение суда

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, объясняя, что не взял повестку из-за убеждения, что он болен. Однако суд, рассмотрев все доказательства, признал его виновным. Ему назначили три года заключения.