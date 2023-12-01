Негода та обстріли не вщухають — скільки населених пунктів залишається без світла

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Ілюстративне фото: ДСНС у Кіровоградській області

Через негоду в Україні наразі без світла залишаються 66 населених пунктів. Найбільше з них — у Закарпатській, Сумській та Одеській областях. Наразі енергетики працюють в інтенсивному режимі.

Про енергетичну ситуацію в країні розповіли у пресслужбі Міністерства енергетики України.

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"На поточну добу очікується погіршення погодних умов — мокрий сніг з переходом у дощ для більшості областей. Уночі та вранці місцями прогнозується ожеледь, у Карпатах та на Закарпатті протягом доби — значні опади. Також на високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека", — наголосили у повідомленні.

Ситуація на Одещині та Закарпатті

Зазначається, що в Одеській області через складні погодні умови без електроенергії залишилося 14 населених пунктів, а саме 7,7 тисяч людей. Бригади енергетиків продовжують працювати в аварійному режимі.

Своєю чергою на Закарпатті було знеструмлено через негоду 35 населених пунктів, серед них 19 мають часткове відключення світла. Загалом без електропостачання в регіоні залишається 6,7 тисяч абонентів. Наразі там продовжуються роботи з відновлення електроенергії.

Відключення світла у Сумській та Дніпропетровській областях

Щодо Сумської області, то там відключено 12 населених пунктів через погодні умови, а саме 2,4 тисячі споживачів.

Також через ворожі обстріли без електроенергії залишилося 73 населених пункти, 14 із них частково, тому без світла в області загалом залишається 5,6 тисяч абонентів.

На Дніпропетровщині впродовж минулої доби через російські атаки було знеструмлено понад три тисячі клієнтів, проте вранці вже всі були зі світлом. Через технологічні причини без електропостачання залишилося 190 абонентів. Їм планують відновити світло протягом дня.

Знеструмлення на Донечинні, Запоріжжі, Київщині та Чернігівщині

У Донецькій області через бойові дії без світла залишилося 5,6 тисячі клієнтів.

"Підключено до електропостачання — 25 населених пунктів (15,4 тисячі абонентів). Залишаються знеструмленими через бойові дії — 119 населених пунктів — майже 120 тисяч точок обліку", — додали у Міненерго.

На Запоріжжі протягом доби світло відновили для 3,6 тисячі абонентів. Через бойові дії станом на зараз 67 населених пунктів (понад 30 тисяч споживачів) перебувають без електроенергії.

На Київщині внаслідок технічних причин без електроенергії залишилося 985 споживачів, наразі тривають роботи з відновлення.

У Чернігівській області енергетики заживили понад тисячу клієнтів, які залишилися без світла через бойові дії.

"Сьогодні планується дати світло ще для 1,6 тисячі клієнтів. В області відключено 45 населених пунктів (27 тисяч абонентів). За добу енергетики повернули світло для понад 49 тисяч абонентів", — підсумували у повідомленні.

Ситуація зі світлом на півдні країни

У Миколаївській області знеструмлено 600 людей. У Харківській області протягом 30 листопада електроенергію відновили для 101 споживача.

"Обстрілу зазнали чотири громади в Харківській області. Наразі енергетики проводять огляд і уточнюють обсяг пошкоджень. Наразі через бойові дії залишаються знеструмленими 16,7 тисячі абонентів", — йдеться у повідомленні.

На Херсонщині через ворожі обстріли було знеструмлено 1,2 тисячі клієнтів. Через бойові дії без світла залишаються 45 населених пунктів, а саме сім тисяч людей.

Нагадаємо, в Одеській області четверту добу без світла залишається 25 тисяч родин. Найважчою ситуація залишається в Ізмаїльському районі, проте енергетики цілодобово працюють над ліквідацією наслідків негоди.