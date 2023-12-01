Непогода и обстрелы не утихают — сколько населенных пунктов остается без света

Спасатели ликвидируют последствия непогоды. Иллюстративное фото: ГСЧС в Кировоградской области

Из-за непогоды в Украине без света остаются 66 населенных пунктов. Больше всего из них — в Закарпатской, Сумской и Одесской областях. В настоящее время энергетики работают в интенсивном режиме.

Об энергетической ситуации в стране рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Читайте также:

"На текущие сутки ожидается ухудшение погодных условий — мокрый снег с переходом в дождь для большинства областей. Ночью и утром местами прогнозируется гололед, в Карпатах и Закарпатье в течение суток — значительные осадки. Также на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность", — подчеркнули в сообщении.

Ситуация в Одесской и Закарпатской областях

Отмечается, что в Одесской области из-за сложных погодных условий без электроэнергии осталось 14 населенных пунктов, а именно 7,7 тысячи человек. Бригады энергетиков продолжают работу в аварийном режиме.

В свою очередь на Закарпатье было обесточено из-за непогоды 35 населенных пунктов, среди них 19 имеют частичное отключение света. Всего без электроснабжения в регионе остается 6,7 тысячи абонентов. Там продолжаются работы по восстановлению электроэнергии.

Отключение света в Сумской и Днепропетровской областях

Относительно Сумской области, там отключено 12 населенных пунктов из-за погодных условий, а именно 2,4 тысячи потребителей.

Также из-за вражеских обстрелов без электроэнергии осталось 73 населенных пункта, 14 из них частично, поэтому без света в области в общей сложности остается 5,6 тысячи абонентов.

В Днепропетровской области за прошедшие сутки из-за российских атак было обесточено более трех тысяч клиентов, однако утром уже все были со светом. По технологическим причинам без электроснабжения осталось 190 абонентов. Им планируют восстановить свет в течение дня.

Обесточение в Донецкой, Запорожской, Киевской и Черниговской областях

В Донецкой области из-за боевых действий без света осталось 5,6 тысяч клиентов.

"Подключено к электроснабжению — 25 населенных пунктов (15,4 тысячи абонентов). Остаются обесточенными из-за боевых действий — 119 населенных пунктов — почти 120 тысяч точек учета", — добавили в Минэнерго.

В Запорожской области в течение суток свет восстановили для 3,6 тысячи абонентов. Из-за боевых действий по состоянию на сейчас 67 населенных пунктов (более 30 тысяч потребителей) находятся без электроэнергии.

В Киевской области по техническим причинам без электроэнергии осталось 985 потребителей, сейчас продолжаются работы по восстановлению.

В Черниговской области энергетики заживили более тысячи клиентов, оставшихся без света из-за боевых действий.

"Сегодня планируется дать свет еще для 1,6 тысяч клиентов. В области отключено 45 населенных пунктов (27 тысяч абонентов). За сутки энергетики вернули свет для более 49 тысяч абонентов", — подытожили в сообщении.

Ситуация со светом на юге страны

В Николаевской области обесточены 600 человек. В Харьковской области 30 ноября электроэнергию возобновили для 101 потребителя.

"Обстрелы потерпели четыре общины в Харьковской области. В настоящее время энергетики проводят осмотр и уточняют объем повреждений. В настоящее время из-за боевых действий остаются обесточенными 16,7 тысячи абонентов", — говорится в сообщении.

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов было обесточено 1,2 тысячи клиентов. Из-за боевых действий без света остаются 45 населенных пунктов, а именно семь тысяч человек.

Напомним, в Одесской области четвертые сутки без света остаются 25 тысяч семей. Самая тяжелая ситуация в Измаильском районе, однако энергетики круглосуточно работают над ликвидацией последствий непогоды.