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Різке зростання споживання — ситуація в енергосистемі України сьогодні ввечері

29 листопада 2023 23:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Різке зростання споживання — ситуація в енергосистемі України сьогодні ввечері
Українські енергетики. Фото: ОНК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Сьогодні було зафіксовано різке зростання споживання.

Про це розповів голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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Ситуація в енергосистемі сьогодні ввечері

За словами Кудрицького, на півдні країни все ще тривають відновлювальні роботи в мережі, яка пошкоджена через негоду. Він розповів, що після заживлення знеструмлених населених пунктів стрімко зростає споживання. Голова Укренерго наголосив, що це створює додаткове навантаження на енергосистему України.

"Сьогодні ми зафіксували досить різке зростання споживання після того, як було повернуто світло в сотні населених пунктів. Очевидно, що люди почали досить інтенсивно споживати електроенергію після тривалої перерви в електропостачанні. Тому сьогодні ми були змушені залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати систему", — зазначив Кудрицький.

Наразі заклик до ощадливого енергоспоживання залишається в силі. За словами Кудрицького, це важливо особливо зараз, в час негоди та збільшеного споживання електроенергії.

Нагадаємо, наразі в українській енергосистемі є дефіцит. Людей закликали ощадливо споживати електроенергію.

Також ми писали, що за температури -8 °C можливі відключення електроенергії у пікові години. Це зумовлено у тому числі і тим, що європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською.

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