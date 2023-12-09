Негода та ворожі обстріли — як Україна бореться з дефіцитом електроенергії

Фахівець на енергетичному об'єкті. Ілюстративне фото: 4studio.com.ua

Українській енергосистемі досі не вистачає електроенергії. Це сталося через складні погодні умови та російські атаки на енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

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Для чого залучається допомога від інших країн

Зазначається, що сьогодні, 9 грудня, в "Укренерго" були змушені залучити аварійну допомогу від Румунії та Польщі, а саме з 12:00 до 19:00, з потужністю — 300 МВт.

"Цей екстренний захід застосований для компенсації дефіциту електроенергії в енергосистемі. Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей. Протягом доби один енергоблок на тепловій електростанції вийшов в аварійний ремонт, ще один в плановий", — пояснили у повідомленні.

Дефіцит електроенергії через ворожі атаки

Своєю чергою декілька енергоблоків фахівці ремонтують у прифронтовій області внаслідок ворожих артобстрілів.

Водночас в інших регіонах країни досі відновлюють енергетичні об'єкти після масованих атак, які сталися минулої зими.

"Ускладнює ситуацію високий, попри потепління та вихідний день, рівень споживання електроенергії. На цей фактор може вплинути кожен з нас. Будь ласка, споживайте ощадливо!" — закликали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Укренерго"

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України вже створили графіки відключення світла по Україні. Проте застосовувати їх будуть лише на випадок значних обстрілів критичної інфраструктури.