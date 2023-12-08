Рекордний рівень споживання — яка ситуація в енергосистемі

Відновлення електроенергії. Фото: ДТЕК

Вчора, 7 грудня, був зафіксований рекордний рівень споживання електроенергії за цей опалювальний сезон. Україна залучала аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Про це повідомили в Укренерго.

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Вчора, 7 грудня, в енергосистемі вранці був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Добовий максимум був на 4% вище, ніж відповідний показник 6 грудня. Через це Україна залучала аварійну допомогу з Румунії та Польщі у період з 11:00 до 19:00.

Зазначається, що сьогодні відомство знову фіксує рекордно високий рівень споживання. Там наголосили, що для уникнення дефіциту та підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо використовувати електроенергію.

Виробництво електроенергії

Зараз в енергосистемі зберігається досить важка ситуація, оскільки споживання через похолодання тримається на найвищому за опалювальний сезон рівні.

"На електростанціях наразі немає вільних потужностей. Внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій у східному регіоні. В іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один з енергоблоків. Ще на деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні", — йдеться у повідомленні.

Скільки населених пунктів залишаються без світла

В Укренерго розповіли, що через негоду без світла залишаються 13 населених пунктів в Дніпропетровській області. Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 479 населених пунктів.

"Через обстріли є нові пошкодження в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових. Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській та Запорізькій областях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора голова управління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що на українців чекає кілька "напружених тижнів" в енергетиці. Він також спрогнозував, коли навантаження системи дещо спаде.