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Непогода и вражеские обстрелы — как Украина борется с дефицитом электроэнергии

9 декабря 2023 16:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Непогода и вражеские обстрелы — как Украина борется с дефицитом электроэнергии
Специалист на энергетическом объекте. Иллюстративное фото: 4studio.com.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинской энергосистеме до сих пор не хватает электроэнергии. Это произошло из-за сложных погодных условий и российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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Отмечается, что сегодня, 9 декабря, в "Укрэнерго" были вынуждены привлечь аварийную помощь от Румынии и Польши, а именно с 12:00 до 19:00, с мощностью 300 МВт.

"Эта экстренная мера применена для компенсации дефицита электроэнергии в энергосистеме. Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей. В течение суток один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один в плановый", — объяснили в сообщении.

Дефицит электроэнергии из-за вражеских атак

В свою очередь несколько энергоблоков специалисты ремонтируют в прифронтовой области в результате вражеских артобстрелов.

В то же время в других регионах страны до сих пор восстанавливают энергетические объекты после массированных атак, которые произошли минувшей зимой.

"Усложняет ситуацию высокий, несмотря на потепление и выходной день, уровень потребления электроэнергии. На этот фактор может повлиять каждый из нас. Пожалуйста, потребляйте бережливо!" — призвали в сообщении.

дефицит электроэнергии в Украине
Скриншот сообщения из Telegram "Укрэнерго"

Напомним, в Министерстве энергетики уже создали графики отключения света по Украине. Однако применять их будут только в случае значительных обстрелов критической инфраструктуры.

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