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Нещодавня російська масована атака порушила роботу двох АЕС в Україні

29 серпня 2024 14:31
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Україні на двох АЕС сталися збої через масований російський удар
Вимірювання радіації біля Рівненської АЕС. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Росія регулярно атакує Україну та об'єкти енергосистеми. Внаслідок останньої масованої ракетної та дронової атаки у понеділок, 26 серпня, зафіксували збої в роботі на двох українських атомних електростанціях.

Про це повідомляє Guardian.

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Росія створює загрозу для української атомної енергетики згідно з нотою української місії при Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Російська Федерація продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні... Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей", — йдеться в ноті.

Де зафіксували порушення в роботі АЕС

Внаслідок масованого удару Росії три з чотирьох енергоблоків Рівненської атомної електростанції відключились від мережі. 

А на Південноукраїнській АЕС через коливання в національній енергосистемі вимкнули енергоблок №3 від мережі. 

Радіаційний стан на майданчику РАЕС, у місті-супутнику та зоні спостереження перебуває в межах норми та не змінювався.

На Південноукраїнській АЕС не зафіксували змін у радіаційному рівні. Станція працює у звичному режимі. 

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