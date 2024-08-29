В Україні на двох АЕС сталися збої через масований російський удар

Вимірювання радіації біля Рівненської АЕС. Фото: УНІАН

Росія регулярно атакує Україну та об'єкти енергосистеми. Внаслідок останньої масованої ракетної та дронової атаки у понеділок, 26 серпня, зафіксували збої в роботі на двох українських атомних електростанціях.

Про це повідомляє Guardian.

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Росія створює загрозу для української атомної енергетики згідно з нотою української місії при Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Російська Федерація продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні... Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей", — йдеться в ноті.

Де зафіксували порушення в роботі АЕС

Внаслідок масованого удару Росії три з чотирьох енергоблоків Рівненської атомної електростанції відключились від мережі.

А на Південноукраїнській АЕС через коливання в національній енергосистемі вимкнули енергоблок №3 від мережі.

Радіаційний стан на майданчику РАЕС, у місті-супутнику та зоні спостереження перебуває в межах норми та не змінювався.

На Південноукраїнській АЕС не зафіксували змін у радіаційному рівні. Станція працює у звичному режимі.