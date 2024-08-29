В Украине на двух АЭС произошли сбои из-за массированного российского удара

Измерение радиации на территории Ровенской АЭС. Фото: УНИАН

Россия регулярно атакует Украину и энергосистемы. В результате последней массированной ракетной и дроновой атаки в понедельник, 26 августа, зафиксировали сбои в работе на двух украинских атомных электростанциях.

Об этом сообщает Guardian.

Читайте также:

Что произошло на украинских АЭС

Россия создает угрозу украинской атомной энергетике, согласно ноте украинской миссии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии в Украине... Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей", — говорится в ноте.

Где зафиксировали нарушения в работе АЭС

В результате массированного удара России три из четырех энергоблоков Ровенской атомной электростанции отключились от сети.

А на Южноукраинской АЭС из-за колебаний в национальной энергосистеме отключили энергоблок №3 от сети.

Радиационное состояние на площадке РАЭС, в городе-спутнике и зоне наблюдения находится в пределах нормы и не изменялось.

На Южноукраинской АЭС не зафиксировали изменения радиационного уровня. Станция работает в обычном режиме.