В компанії YASNO заявили, що завтра до 70% населення Києва можуть залишатися без світла

Енергетичне обладнання. Фото: ДТЕК

Найжорсткіші графіки відключень діятимуть завтра у Києві та Дніпропетровщини. Одночасно без світла може залишитися від 50% до 70% населення. Причина — наслідки масованого ракетного обстрілу України.

Про це повідомив директор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook у понеділок, 26 серпня.

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За словами директора компанії Yasno, сьогодні стався найбільший масований обстріл України за два з половиною роки. Його вплив на енергосистему досі визначають.

У прогнозі для Києва та Дніпропетровщини щодо відключень світла на завтра — досить об'ємні графіки.

Коли плануються відключення світла:

від 00:00 до 06:00 три черги;

від 06:00 до 11:00 чотири черги;

від 11:00 до 15:00 три черги;

від 15:00 до 21:00 чотири черги;

від 21:00 до 00:00 три черги.

"Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно", — повідомив Сергій Коваленко.

За словами Коваленка, система ще може бути нестабільною і "щось піде не так".