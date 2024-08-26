В компанії YASNO заявили, що завтра до 70% населення Києва можуть залишатися без світла

Невтішний прогноз від Yasno на завтра — де відключення будуть найжорсткішими
Найжорсткіші графіки відключень діятимуть завтра у Києві та Дніпропетровщини. Одночасно без світла може залишитися від 50% до 70% населення. Причина — наслідки масованого ракетного обстрілу України.
Про це повідомив директор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook у понеділок, 26 серпня.
Наслідки обстрілу 26 серпня
За словами директора компанії Yasno, сьогодні стався найбільший масований обстріл України за два з половиною роки. Його вплив на енергосистему досі визначають.
У прогнозі для Києва та Дніпропетровщини щодо відключень світла на завтра — досить об'ємні графіки.
Коли плануються відключення світла:
- від 00:00 до 06:00 три черги;
- від 06:00 до 11:00 чотири черги;
- від 11:00 до 15:00 три черги;
- від 15:00 до 21:00 чотири черги;
- від 21:00 до 00:00 три черги.
"Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно", — повідомив Сергій Коваленко.
За словами Коваленка, система ще може бути нестабільною і "щось піде не так".
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