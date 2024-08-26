В компании YASNO заявили, что завтра до 70% населения Киева могут оставаться без света

Энергетическое оборудование. Фото: ДТЭК

Жесткие графики отключений будут действовать завтра в Киеве и на Днепропетровщине. Одновременно без света может остаться от 50 до 70% населения. Причина — последствия массированного ракетного обстрела Украины.

Об этом сообщил директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook в понедельник, 26 августа.

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По словам директора компании Yasno, сегодня произошел крупнейший массированный обстрел Украины за два с половиной года. Его влияние на энергосистему еще определяют.

В прогнозе для Киева и Днепропетровщины относительно отключений света на завтра достаточно объемные графики.

Когда планируется отключение света:

с 00:00 до 06:00 три очереди;

с 06:00 до 11:00 четыре очереди;

с 11:00 до 15:00 три очереди;

с 15:00 до 21:00 четыре очереди;

с 21:00 до 00:00 три очереди.

"То есть светло-серые зоны тоже будут задействованы. Это значит, что 50-70% населения будет без света одновременно", — сообщил Сергей Коваленко.

По словам Коваленко, система еще может быть нестабильной и "что-нибудь пойдет не так".