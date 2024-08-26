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Які корисні ресурси варто завантажити на випадок відключень — перелік

26 серпня 2024 18:25
Галина Шподарева - редактор
Усі корисні застосунки та мапи на випадок відключень світла — що варто мати в телефоні
Енергетики ремонтують мережі. Фото: Харківобленерго
Галина Шподарева - редактор

В Укренерго поки ще не можуть сказати, наскільки російські удари  по українській енергетиці 26 серпня вплинули на плани з відновлення енергосистеми. Також експерти не можуть сказати, коли Росія може знов вдатися до терористичних атак. Тому фахівці радять підготуватися та бути в курсі знеструмлень, споживання електроенергії, підключення до інтернету та підбору обладнання для автономного живлення.

Усі корисні ресурси зібрало видання "Ми — Україна" в одному матеріалі.

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Застосунок "Київ Цифровий". Фото: скриншот

Відключення, графіки та сповіщення

"Київ Цифровий" для Google Play та App Store: серед сервісів застосунку є "ДТЕК Світло", де можна зберегти свою адресу, бачити графік відключень на день і на тиждень. Є перехресне посилання на сайт ДТЕК із графіками, де можна побачити, чи є зараз відключення та які саме — аварійні, стабілізаційні, планові.

"Мережі Онлайн" — мобільний додаток від ДТЕК для Google Play та App Store: моніторинг інформацію про відключення за кількома адресами, також можна відправляти показники лічильника. 

"Світло" для Android та iOS: альтернативний додаток про відключення. Можна додати кілька адрес та встановити сповіщення про відключення. Буде корисним для Києва та Київської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Миколаївської, Тернопільської та Вінницької областей.

DeSvitlo: можна дистанційно стежити, чи є електроенергія станом на зараз. Через підключення до роутера додаток фіксує, чи є вдома світло. Можна додавати кілька адрес та налаштовувати сповіщення.

Які корисні ресурси варто завантажити на випадок відключень — перелік - фото 2
Мапа "Бізнес з генераторами". Фото: скриншот

Корисні мапи

Бізнес з генераторами: мапа мережевих та немережевих закладів, які мають автономне живлення. Буде корисною тим, хто хоче знати, чи працює заклад під час відключень.

Інтернет під час знеструмлень: на мапі вказано, які будинки чи окремі населені пункти забезпечені мережею під час відключень. 

Які корисні ресурси варто завантажити на випадок відключень — перелік - фото 3
Калькулятор Агент Енерджі. Фото: скриншот

Калькулятори потужності генераторів

Принцип калькуляторів ​​​​​ потужності генераторів та зарядних станцій схожий: споживачу пропонують обрати кількість приладів, які будуть одночасно підключені, та на підставі цього робиться оцінка. 

Агент Енерджі: велика кількість інструментів, які можуть використовуватися саме у приватному будинку, гаражі, та які можна додати до розрахунків. Мінус — немає окремого віконця, щоб додати ті прилади, які відсутні у переліку.

Elite house: ресурс пропонує певний перелік приладів, проте досить широкий і серед них є чимало побутових, як от мультиварка або хлібопічка.

"Світ генераторів" дозволяє відкоригувати додаткову потужність як у запропонованому списку, так і додати свої потреби у живленні.

Rewlogan/power: розрахунок необхідної потужності зарядної станції у бета-версії. Можна додавати різновиди та типи приладів, які треба підживити, до базового переліку, коригувати їхню потужність, встановлювати бажаний час роботи. За результатами надається загальне споживання за годину, потрібні параметри станцій та варіанти, що можуть підійти.

Які корисні ресурси варто завантажити на випадок відключень — перелік - фото 4
Калькулятор EnergoSeti. Фото: скриншот

Час роботи пристроїв від акумулятора з інвертором

Інвертор перетворює постійний струм від акумулятора на 220 В перемінного току та забезпечує у побуті те, що потрібно під час відключень — звичну розетку. 

EnergoSeti: для розрахунку часу роботи інвертора від акумулятора потрібно знати напругу акумулятора чи акумуляторів (12, 24 чи 48 В), їхню ємність у А·год, тип та потенційне навантаження у Вт. У результаті розраховується тривалість роботи у хвилинах.

Майстерні Edison: треба знати ємність підключених акумуляторів у А·год та обрати із запропонованого переліку прилади, які будуть підключені одночасно. У результаті розраховується корисна ємність батареї, тривалість роботи та мінімальна потрібна потужність інвертору.

Wintik: калькулятор автономної роботи ДБЖ від для визначення орієнтовного часу вимагає таких даних: навантаження від приладів (Вт, треба сумувати самостійно), ємність (Ампер, А), номінальна напруга (Вольт, В) акумулятора, глибина його розряду та доступна ємність.

Майстерня Мольфара: дає розрахунок системи резервного живлення. Треба внести навантаження (прилади, кількість, потужність, тривалість роботи, які можна обрати із запропонованих чи додати самим), напругу інвертора (В), ефективність — наскільки ефективно він перетворює постійний струм на змінний (%), кількість Вт на самозабезпечення інвертора і тривалість роботи. В результаті отримаємо дані про вихідну потужність системи та потужність з батареї (Вт), струм з акумуляторів (А), загальну необхідну ємність (Вт·год, А·год), потребу у чистій синусоїді, необхідне зарядне та вимоги до кабелю.

Які корисні ресурси варто завантажити на випадок відключень — перелік - фото 5
Застосунок Energy Online. Фото: скриншот

Електроенергія: тарифи та витрати

Energy Online: мобільний застосунок НКРЕКП для Google Play та App Store: є тарифи на електроенергію з розбивкою по зонах та операторах. Також є дані щодо газу: тарифи та оператори. Можна подати скаргу на платіжку чи відгук про компанію, повідомити про зловживання.

Calculat.org: знаючи потужність приладу, час використання та актуальний тариф можна дізнатися, скільки саме грошей на цей прилад витрачається за годину, день, місяць та рік.

"Комуналочка" для Google Play: можна вести статистику за показниками з будь-якою кількістю адрес та тарифних сіток, кількома послугами. 

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