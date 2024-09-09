Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Росія вдарила по об'єктах енергетики у семи регіонах України — у Міненерго розповіли про наслідки arrow

Росія вдарила по об'єктах енергетики у семи регіонах України — у Міненерго розповіли про наслідки

9 вересня 2024 14:20
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Росія атакувала енергообʼєкти у семи областях України — які наслідки
Інженери ДТЕК лагодять пошкоджений об'єкт енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія за минулу добу атакувала ряд обʼєктів енергетики у семи регіонах України. Внаслідок ворожого удару було знеструмлено ряд населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства енергетики України у понеділок, 9 вересня. 

Читайте також:

Окупанти обстріляли ряд об'єктів енергетики України

Як стало відомо, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли було знеструмлення підстанцій та споживачів. Наразі живлення частково відновлено.

Тим часом у Донецькій області під час обстрілу було знеструмлено кілька підстанцій, а також вугільна шахта. На момент інциденту під землею було 74 працівники, усіх шахтарів вдалося вивести на поверхню. 

У Чернігівській області через російську атаку було відключено повітряні лінії. В результаті було знеструмлено 3,1 тисячі абонентів у трьох населених пунктах. 

міненерго обстріл підстанцій
Скриншот заяви Міненерго

Також важливі новини дня по темі:

Міненерго Україна Харківська область Донецька область Запорізька область Дніпропетровська область Чернігівська область Сумська область обстріли Херсонська область Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:58 Виключені з військового обліку до травня 2024 року — як уникнути проблем з ТЦК

21:49 В Україні зафіксована рекордна кількість загиблих через застосування касетних снарядів

21:48 Росіяни втратили можливість створювати облікові записи у Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики та ціна новинки

21:37 З якими хворобами визнають тимчасово непридатним — оновлено перелік

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

21:23 Apple представила iPhone 16 — характеристики та ціна новинки

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

21:58 Виключені з військового обліку до травня 2024 року — як уникнути проблем з ТЦК

21:49 В Україні зафіксована рекордна кількість загиблих через застосування касетних снарядів

21:48 Росіяни втратили можливість створювати облікові записи у Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики та ціна новинки

21:37 З якими хворобами визнають тимчасово непридатним — оновлено перелік

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

21:23 Apple представила iPhone 16 — характеристики та ціна новинки

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже