Росія атакувала енергообʼєкти у семи областях України — які наслідки

Інженери ДТЕК лагодять пошкоджений об'єкт енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російська армія за минулу добу атакувала ряд обʼєктів енергетики у семи регіонах України. Внаслідок ворожого удару було знеструмлено ряд населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства енергетики України у понеділок, 9 вересня.

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Як стало відомо, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли було знеструмлення підстанцій та споживачів. Наразі живлення частково відновлено.

Тим часом у Донецькій області під час обстрілу було знеструмлено кілька підстанцій, а також вугільна шахта. На момент інциденту під землею було 74 працівники, усіх шахтарів вдалося вивести на поверхню.

У Чернігівській області через російську атаку було відключено повітряні лінії. В результаті було знеструмлено 3,1 тисячі абонентів у трьох населених пунктах.