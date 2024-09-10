Оккупанты атаковали энергообъекты в восьми областях Украины ночью 10 сентября

Разрушенное энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ночью 10 сентября военные РФ совершили очередную атаку на энергосистему Украины. Оккупанты целили по энергообъектам в восьми областях. Однако отключения света сегодня не планируются.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram во вторник, 10 сентября.

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Последствия обстрелов 10 сентября

В течение суток с 9 по 10 сентября оккупанты обстреливали гражданскую энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.



В Днепропетровской области из-за обстрелов дважды обесточивалась подстанция, бытовые потребители и водоканал. Также была обесточена подстанция, потребители и железная дорога: нарушений движения поездов не было. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Сумской области в результате обстрела воздушной линии обесточивалась подстанция и бытовые потребители Харьковской области. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, при этом обесточивались потребители. Питание восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивались 947 абонентов в 15 населенных пунктах.

Ситуация в энергосистеме

10 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений. Однако в Минэнерго напомнили о необходимости и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 17:00 до 22:00.

Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в частности одной из крупнейших атак на энергетику 26 августа, и дальше усложняют работу энергосистемы. К тому же российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.