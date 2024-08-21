Нідерланди закупили для України понад пів сотні мобільних радарів

Мобільний радар Robin. Фото: АрміяInform

Міністерство оборони Нідерландів уклало угоду з компанією Robin Radar Systems на постачання 51 мобільного комплексу для виявлення безпілотних літальних апаратів. Контракт було підписано у середу, 21 серпня, в Гаазі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

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Нові системи мають здатність виявляти навіть найменші безпілотники, чітко відрізняючи їх від інших об'єктів, таких як птахи. Головною перевагою цих радарів є їхня мобільність, яка дозволяє швидко змінювати позиції. Планується, що всі 51 мобільний комплекс буде доставлено в Україну в останньому кварталі 2024 року, при цьому поставки відбуватимуться поступово.

Мобільні радари забезпечують постійний моніторинг території та ефективно виявляють БпЛА навіть на великих швидкостях. Їхня мобільність ускладнює противнику завдання знайти та нейтралізувати радар, забезпечуючи безперервний процес виявлення і знищення ворожих безпілотників.

Нагадаємо, що раніше в Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.