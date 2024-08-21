Нидерланды закупили для Украины более полусотни мобильных радаров

Мобильный радар Robin. Фото: АрмияInform

Министерство обороны Нидерландов заключило соглашение с компанией Robin Radar Systems на поставку 51 мобильного комплекса для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Контракт был подписан в среду, 21 августа, в Гааге.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов.

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Новые системы обладают способностью обнаруживать даже самые маленькие беспилотники, четко отличая их от других объектов, таких как птицы. Главным преимуществом этих радаров является их мобильность, позволяющая быстро менять позиции. Планируется, что все 51 мобильный комплекс будет доставлен в Украину в последнем квартале 2024 года, при этом поставки будут проходить постепенно.

Мобильные радары обеспечивают постоянный мониторинг территории и эффективно обнаруживают БпЛА даже на больших скоростях. Их мобильность усложняет противнику задачу найти и нейтрализовать радар, обеспечивая непрерывный процесс обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников.

Напомним, что ранее в Украину были поставлены первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько скоро прибудут из Дании. Однако официально эти данные не подтверждают.